Dobrý večer,



Mám zakoupené VPN služby od společnosti ProtonMail.

Chtěl bych také použít VPN služby na linuxu. To je možné pouze přes OpenVPN.

Proto jsem si stáhnul soubor "openvpn-2.4.4.tar.gz" a rozbalil ho ve složce na ploše.

Používám Ubuntu 16.04



Bohužel nemohu přijít na to jak OpenVPN spustit nebo co mám zadat do termínálu pro instalaci nebo co je potřeba udělat.



Prosím pomocte.