Google našepkávač vo Firefoxe nefunguje

ahoj, mam podozrenie, ze po upgrade FF na v 57 (kubuntu 16.04) mi prestal fungovat nasepkavac v "tool bar-e" - ten maly edit box vpravo hore vo firefoxe:)



zvlastne ale je, ze sa to tyka iba google. ostatne vyhladavace, napr. duckduck/yahoo/bing funguju spravne, t.j. pocas pisania hladaneho terminu mi nasepkavac zobrazuje potencionalne moznosti. vieto mi niekto poradit, cim by to mohlo byt?



este si matne spominam, ze par dni dozadu som experimentoval s blokovanim reklam a niekde na fore som nasiel odkaz na stranku (myslim, ze to bolo v domene google.com) kde sa dalo odhlasit (Opt out) s "niecoho perzonifikovaneho" fakt si to uz nepamatam, co presne to bolo a ci sa to tykalo aj nasepkavaca, priznam sa, len som to preletel a odhlasil sa zo vsetkeho:)



dik za tipy.