WiFi M.2 se dvěma chipsety 2,4 + 5GHz

Nemáte náhodou někdo tip, jestli se dělá M.2 karta se dvěma chipsety (ideálně Qualcomm-Atheros nebo Intel) pro pásmo 2,4GHz + 5GHz, abych mohl rozjet AP (přes hostapd) na obou pásmech?

To co se prodává, je zoufalé, protože ty karty většinou umí na 5GHz akorát klienta, APečko neumí (aspoň na kanálech 36-48) ani omylem, včetně nemožnosti změnit regulatory domain, kvůli zamčení tohoto v eeprom. A o multi-SSID si můžou taky nechat zdát. Co jsem pochopil, tak u 5GHz karet pro Mikrotik jdou nastavovat všechny kanály, ale tam nevím, jestli to je díky kartám, nebo obcházení (všech zákazů) v jejich systému?

Nebo jestli někdo znáte jen dual-band kartu, která by uměla AP na 5GHz? Předem děkuji za odpovědi. Ferda