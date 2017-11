Mám prohlížeč spuštěn v anonymním režimu a používám rozšíření, a při návštěvě stránky potřebuji v tom rozšíření něco změnit (povolit subdoménu pro daný web), jenže i když v rozšíření změny commitnu, při příštím spuštěnín anonymního režimu je to fuč.



Je možné to nějak změnit nebo je to "featura anonymního režimu". Nesouvisí to i nějak s verzí chromium, protože logger toho rozšíření se mi otevírá v dalším tabu anonymního okna, zatímco u jiného rozšíření se nastvení jiného rozšíření vyvolaného z anonymního režimu otevíralo v novém tabu NEanonymního okna.