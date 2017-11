Ahoj,



provozuji v domácí síti OpenVPN server na Synology DS215j a co se týče rychlosti, je to velmi pomalé.



Při připojení přes VNC na PC v síti, je to trhané. Přenos souboru se pohybuje mezi 350 kB/s - 560 kB/s.



Nemáte někdo zkušenosti, jak je to s rychlostí OpenVPN serveru na Raspberry Pi3? Pomůžu si, když OpenVPN server zprovozním na Raspberry Pi3?



Kalda