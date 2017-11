Stavové filtrování s iptables

Zdarec borci,



nasiel by sa tu niekto, kto by mi nejako jednoducho vysvetlil, na co je "Stavove filtorvanie" v iptables (NEW, ESTABLISHED, RELATED a INVALID)??



Aky je rozdiel, ked to napisem takto, politika INPUT je DROP (prosim, berte to ako priklad...):



iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

iptables -A INPUT -m state --state INVALID -j DROP

iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -m state --state NEW -j ACCEPT

iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -m state --state NEW -j ACCEPT

vs

iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

iptables -A INPUT -m state --state INVALID -j DROP

iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT

iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT

vs

iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT

iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT

iptables -A INPUT -j DROP



Aka je teda pointa toho celeho?