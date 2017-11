Konec podpory regionálního televizního vysílání DVB-T v ČR od 1.1.2018

Zdar Aj Tý norci, mám už rok novů televíízu, nějáků let Philips 40PFT5300, má metr na holopříčku, supr obraz, DVB-T2, ale nemá HEVC, zatím to hraje pěkně přes stožár s bodákama. Bude mi to hrát od nového roka nebo musím s Máňou kúpit sedlobox s HEVCem? Akýsik koudek H.265 inak to nepude? Ptal jse se už v obchodu na úřadě i v zastávárně u Vlada, ale nevěděli. Jsu z Krnova.



Dík za repleje.



Regionální sítě mají vydány licence pouze do konce roku 2017. Aktuálně by podle těchto informací mělo dojít k ukončení vysílání těchto sítí bez náhrady na konci roku 2017. O bezplatné pozemní TV vysílání na těchto sítích tedy přijdete. (1) dvb-t2.cz/terminy-ukonceni-vysilani-dvb-t (2) televizniweb.cz/2017/07/vetsina-regionalnich-multiplexu-dvb-t-by-i-po-prodlouzeni-kmitoctu-skoncila-v-roce-2018/