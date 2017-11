Raspberry Pi HW pre spracovanie viacerých audio vstupov/výstupov

Poběží nahrávání/přehrávání kontinuelně, nebo se bude přerušovat? Jde o synchronizaci vstupních a výstupních streamů - po delší době se streamy rozjedou, když vstup budou časovat jiné hodiny než výstup (klasický problém propojení nezávislých časových domén).Pokud poběží v kuse jen v řádu hodin, není potřeba synchronizaci řešit (hodiny se nerozjednou o tolik, aby to nepokryl rozumný buffer). Pak můžeš použít několik USB zvukovek. Třeba ty nejlevnější za 15Kč z Číny mají dva vstupy a dva výstupy - stačily by 4. 8 kanálů tam a zpět 48/16 dělá přes 12Mbps celkový datový tok, to jeden řadič na USB1 nedá. Chce to alespoň dva řadiče, což se obávám dostává ze hry RPi.Osobně bych se podíval na tenké x86 klienty, mám s nimi ty nejlepší zkušenosti. Spotřeba kolem 10W, od 20EUR vč. dopravy repasy z ebay.de, gigabit síťovka, min. 3 plnohodnotné USB řadiče, často dvoujádro, systém na CF nebo mSATA kartě, kvalitní značkové adaptéry. Mají i SATA/PCI/PCIe porty, ale to asi nevyužiješ. Jako OS používám Voyage linux, který má kořenový filesystém read-only, takže neopotřebovává flešdisky.Konkrétní zkušenosti mám s FS Futro 400, 450, 500, 550, 900 a HP T5740. Porovnání/detaily najdeš na http://www.parkytowers.me.uk/thin/ , cena na ebay.de , doporučuji lokální dopravu po Německu zdarma a pak dopravce typu mailboxde.cz . Za pár euro koupíš kvalitní značkové železo, které vydrží 24/7 spoustu let.