Centralni logovani windows + linux + netflow GDPR

Jen malé upozornění - ale to asi víte. GDPR není o logování a zpětném dohledání, ale GDPR vyžaduje zavést procesy (nejen v IT, ale v celém fungování firmy), o kterých lze říci, že prokazují maximální úsilí vyvinuté k ochraně citlivých údajů.



GDPR definuje tzv. objektivní odpovědnost. Firma nese plnou odpovědnost za veškeré důsledky (byť je např. sama obětí hackera nebo vynesení informací nezodpovědným zaměstnancem), a této odpovědnosti se zprostí jedině tím, že prokáže, že se to stalo i přes veškerá opatření. To je hlavní, ale podstatný rozdíl proti stávající zákonné úpravě.



Co mnoho lidí nerozumí např. tomu, že citlivou informací není jen rodné číslo. Citlivou informací může být i zdánlivě nevinný údaj - např. když řeknete "to je Jarda, ten co pracuje ve firmě X a žije ve vesnici Y". V konkrétním případě to totiž může být už dostatečně přesná informace, která vede k identifikaci osoby. Stejná informace je citlivá, pokud se jedná o menší firmu a menší obec, ale není už citlivá ve velké korporaci a ve velkém městě.



U lékaře je např. naprostým prohřeškem proti GDPR to, že sestřička má na stole položené karty pacientů či vytištěné recepty se jmény. Může být i prohřeškem to, že pacienty volá z čekárny jménem - bude se to opět lišit podle toho, o jaký obor půjde. Citlivěji to budou lidé vnímat u lékařů, kteří jsou spíš obvodní (spádoví) a u citlivých oborů (onkologie, kožní, ...), méně citlivé to bude např. u stomatologa, ke kterému navíc jezdí lidí i přes celé město.



Bohužel, zákazníci se dotazují na jasná pravidla, konkrétní opatření, jak GDPR vyhovět. To bez analýzy konkrétní situace nejde.



Mezi opatření pak patří zejména revize fyzických procesů, oběhu dokladů, omezení kompetencí a přístupu k informacím (nejen k digitálním). Samotné IT je také až na chvostu GDPR.