Ahoj, mám dotaz. Můžu na svém NAS od Synology nahradit ten jejich hrozný DSM? Pokud ano, poraďte prosím čím. Děkuji



Obávám se, že to žádný vlastník neřešil. Asi proto, že mu to prostě funguje.Jedinej upgrade je totiž směrem dolů :-) třeba na nějaký FreeNAS či NAS4Free - ale to jsou spíše parodie.