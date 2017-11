Ahoj,



pokud by měl někdo zájem nabízím lehce obstarožní kousky k prodeji.



Printserver:

HP JetDirect EX Plus 3 (J2593A)

- 3x LPT port, 1x 10Base-T, 1x BNC

- napájecí adaptér a jeden LPT kabel k tomu

- Printserver je plně funkční

- cena 350,-



Tiskárna:

HP LaserJet 6L

- originální toner C3906A, obsah cca 40%

- občas má problém vzít pořádně papír, jelikož jsou už ošoupané podávací kolečka

- jinak plně funkční

- cena 350,-



Oboje za lidových 600,-

možnost předání v Praze nebo pošta na náklady kupujícího