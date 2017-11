Stromové struktury a tridici algoritmy

Nechápu, proč se zkoušení z algoritmů dává do vstupních pohovorů pro programátory, protože drtivá většina programátorů řeší jiné typy úloh a opravdu nepotřebují znát, jak je implementován quicksort nebo ArrayList – ale měli by vědět, jaké jejich charakteristiky jsou důležité a umět si je zjistit, když to budou potřebovat. Ale evidentně takový test odhalí aspoň případy, kdy někdo ani neví, k čemu které datové struktury slouží a jak se používají.



Já zase nechápu uchazeče o místo, kteří mají potřebu potenciálního zaměstnavatele poučovat o tom, co vlastně potřebuje a co ne a na co se jich má ptát. Připadá mi to poněkud absurdní i u studentů, když tu žehrají na to, že po nich na školách chtějí, aby se učili "zbytečnosti", ale že už jim to vadí i u zaměstnavatelů, to je vážně vrchol. Existuje takové trefné české pořekadlo o kozlu zahradníkem.Zaměstnavatel si ověřuje, zda uchazeč o místo programátora umí programovat - no co si to dovoluje! Hlavně po mně nechtějte nic, u čeho bych musel trochu potrápit hlavu, dejte mi přesnou specifikaci a k tomu knihovny, co už všechno řeší, já vám to v Javě polepím dohromady, za což budu chtít nejmíň tak 120 tisíc měsíčně, protože to je přece děsně mentálně náročná práce, a buďte rádi, že máte tu čest mě zaměstnávat. Je fakt, že takový dojem ve mně poslední léta, kdy jsem ještě vedl pohovory, z nových uchazečů stále více sílil.Programátor, který neumí programovat, je totiž i zadarmo drahý. A jak nám jako studentům říkával na škole Virius - programátor, který nezná základní třídící algoritmy, to ani není programátor.