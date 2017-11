propustnost RAM (obecně i konkrétně Raspberry pi 3)

Zdravím, jakou má bandwidth paměti Raspberry pi 3 a dvojka? Osazena je RAM1: 1 GiB (Elpida B8132B4PB-8D-F) LPDDR2 RAM na 900 MHz DDR (450MHz). Nemohu se ale dobrat šířky sběrnice, je to 32bitů (4 bajty)?Našel jsem info zde , kde jeClock DDR Width Max450 900 x4 3600V datasheetu to je data rate: 800 Mb/s/pin (pro 400 Mhz, pro 450 by to bylo 900 Mbps) .Je opravdu u ARM šířka paměti 32 bitů? Rozlišuje se tam taky dual channel?Pak by mě zajímalo druhé zařízení také na ARMU, které má 14.9 GBps při 933 MHz na LPDDR3. Jelikož LPDDR3 má dvojnsobný prefetch oproti 2, tak na pin to musí být 1866 MT/s (Mbps). To znamená, že tam musí být 64 pinů. Je to možné?A do třetice mě zajímá DDR4 paměť. Jaktože dosahuje zdvojnásobení přenosové rychlosti, ačkoli prefetch zůstal nezměněn( jako DDR3 8n, DDR2 4 ,DDR1 2) "DDR3 SDRAM gives a transfer rate of (memory clock rate) × 4 (for bus clock multiplier) × 2 (for data rate) × 64 (number of bits transferred) / 8 (number of bits/byte). "Dokonce zde je vidět nějaká nelogičnost. (memory clock na první pohled je shodně s DDR3, ale v komentáři tabulky je, že má stejný prefetch jako DDR3).Tak jak tedy DDR4 zdvojuje přenosovou rychlost jinak než DDR3,2,1?