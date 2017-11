Poškozené fotografie

Hexaeditor Bless (poslouzi libovolny jiny slusny). Vyhledate retezec JFIF, pred nim je hexadecimalne FF D8 FF E0 00 10. Vymazete vse, co pred tim FF, ulozite po novym nazvem.



Tedy pokud mate hodne fotek, tak je to pekny opruz. Chtelo by to, aby vam nekdo sfoukl na par radku programek, ktery ulozi vse za tim FF D8 FF E0 00 10 JFIF.



Take muzete z te karty udelat obraz, aby sla obnovit do puvodniho stavu a pak na ni pustit scandisk z Widli a fsck.msdos z Linuxu. Zkusit jeden, pri neuspechu obnovit kartu a zkusit druhy, eventualne oba. Dost mozna by stalo za to po vytvoreni obrazu na tu kartu pustit nejaky test "povrchu disku", aby se videlo, jestli problem vznikl odchodem karty do vecnych lovist nebo padem file systemu. V prvni pripade to muzete asi rovnou zabalit.



V kazdem pripade plati zasada, ze dokud nemam vytvoren zalozni obraz karty, tak nedelam nic, co by obsah te karty nejak modifikovalo.