To bude asi volba sync u mountu. (Ve fstab, ...).sync říká, že se vše má dělat hned, bez cache (uložení proběhne kdy má), není-li určen, uložení může proběhnout opožděně (třeba až při odpojení).Souvisí to i s dalšími možnostni: async, noatime, ...Každý FS to má trochu jinak -- něco umí, něco zase ne.