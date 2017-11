Rozdiel /dev/dm-3 vs /dev/sda

ZdravimAky je rozdiel medzi /dev/dm-3 a /dev/sda ?Riesim zabudbute heslo k sifrovanemu disku a jeden brutalforce sw poradil skopirovat prvych 10MB zo sifrovaneho disku. No a z /dev/sda nic, ani ked som urobil test so znamim heslom ale /dev/dm-3 pri teste heslo naslo.A pritom aj v navode je uvedeny priklad s /dev/sdx a dokonca to ma v sebe test, ktory rozozna ci je ta kopia skutocna kopia alebo nie. Samozrejme, skusal som pustit test aj priamo na disk a vysledky rovnake ako pri dd zaloheLink na sw: https://github.com/glv2/bruteforce-luks Vdaka za rady