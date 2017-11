možná někdo pomůže,po včerejším upgradu androida 7 jsem si změnil zabezpečení tel na gesto které teď samozdřejmě nemůžu trefit .Přihášený tel na účtu samsung nemám,na google ano ale moc platné to není,můžu tel přes google jen zamknout ale pro odemčení se mi na tel neukáže klávesnice,takže k ničemu no a ten samsung účet v tel nemám aktivní.Tel se dá restartovat ale pak chce stejně zadat to gesto.Neporadíte někdo jak to gesto obejít ??