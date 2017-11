Citace

Váš datový adresář je neplatný

Ujistěte se, že v kořenovém adresáři je soubor s názvem ".ocdata".

Ujistěte se, že v kořenovém adresáři je soubor s názvem ".ocdata". Nelze vytvořit datový adresář

To lze obvykle vyřešit povolením zápisu webovému serveru do kořenového adresáře. Viz https://docs.nextcloud.com/server/12/go.php?to=admin-dir_permissions

'datadirectory' => '/mnt/nextcloud/nextcloud_dir',



Mám nextcloud, měnil jsem data directory, vše mi krásně fungovalo, až dneska jsem narazil na hlášku:V konfiguraci jsem nic neměnil,soubor .ocdata mám v /mnt/nextcloud/nextcloud_dir/.ocdata, a v souboru /var/www/html/nextcloud/config/config.php mám myslím správně:Nikdo do konfigurace nešahal a fungovalo mi to v této konfiguraci déle než měsíc... Proč to nefunguje?Po restartu serveru to opět začalo fungovat správně.