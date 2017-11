Jak podvrhnout casove udaje u souboru

Ahoj



Jde mi o to, jak by bylo mozne podvrhnout casova metadata ohledne souboru, kdy byl vytvoren a naposledy otevren, tak aby to vypadalo, ze soubor je o mnoho starsi (aby nebylo poznat, ze byl vytvoren, nebo zmenen, nebo otevren nedavno).



Jak vymazat uzivatelska data o naposledy otevrenych souborech vim. Datum posledni zmeny souboru lze podvrhnout napr. prez touch, to neni poroblem.



Otazkou je, jestli se jeste musi nekde neco dalsiho zmenit, povrhnout nejaka metadata. Nektere typy souboru maji svoje vlastni specificka metadata, to ale neni predmetem dotazu.