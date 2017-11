Bluetooth prijimac pre spunty?

Ahojte, chcel by som sa spytat ci nahodou neexistuje nejaky maly bluetooth prijimac pre spuntove sluchatka? Sluchatka mam celkom dobre, tak ak by bol ten primac za dobru cenu, neoplatilo by sa mi investovat do novych BT sluchatok. Chcel by som sa zbavit zataze mobilneho telefonu z vrecka napr pri cviceni., preto by bol nejaky BT prijimac s klipom idealny. Mate s takym niecim skusenosti, resp. neviete kde sa to da dostat? Dik.