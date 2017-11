hostapd: současný běh AP a připojení k wiki

Zajímalo by mě, zda umí linux být jednou síťovou wiki kartou připojen jako client k jinému AP a současně mít rozběhlý vlastní AP např. pomocí hostapd. A nemyslím teď odděleně jedno na 5GHz a druhé na 2.4. Umí to například Windows 7 pomocí netsh wlan hostednetwork, kde se pak ještě připojím k nějaké wifi. Jenom tuším, že na to v té době musela být wifi karta odpovídající tehdejší době, nešlo to s zastaralou wifi kartou.



1. Je nějaká jiná alternativa hostapd?

2. Má to nějaká omezení (např musí Soft AP běžet na jiném kanálu než je připojen k wifi jako klient)?

3. kde se dočtu, které kombinace wifi karet a driverů to podporují?

4. kde nastavím pásmo 2.4/5, a kanál? Mám dojem, že kanál v hostapd.conf nejde nastavit.