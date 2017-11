Proč po připojení myši začne windows komunikovat s Destination modern.watson.data.microsoft.com.akadns.net (65.55.252.202)? Jde o 95 paketů tam a 140 zpět, obojí po 50kB dat (většina TLS) Jde to nějak zpětně rozšifrovat?, když to mám v wiresharku?

Je to nějak dokumentované? Jde to zakázat? Mám windows 8. Na windows 7 se to nestalo. zařízení nepotřebuje driver, jde o HID myš. Pokud na win 7 není potřeba nic stahovat, tím spíš ne na win 8.

Nemůže to posílat nějaká soukromá data, do kterých nikomu nic není?