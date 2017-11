NFS zacalo blbnut

192.168.1.100:/mnt1/ /mnt1/ nfs _netdev,noatime,nodiratime,proto=tcp,rsize=1048576,wsize=1048576,defaults 0 0

192.168.1.100:/mnt2/ /mnt2/ nfs _netdev,noatime,nodiratime,proto=tcp,rsize=1048576,wsize=1048576,defaults 0 0

192.168.1.100:/mnt1/ on /mnt1 type nfs (rw,noatime,nodiratime,vers=3,rsize=1048576,wsize=1048576,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=192.168.1.100,mountvers=3,mountport=33997,mountproto=tcp,local_lock=none,addr=192.168.1.100,_netdev)

192.168.1.100:/mnt1/ on /mnt2 type nfs (rw,noatime,nodiratime,vers=3,rsize=1048576,wsize=1048576,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=192.168.1.100,mountvers=3,mountport=33997,mountproto=tcp,local_lock=none,addr=192.168.1.100)

Nov 10 18:00:57 nas rpc.mountd[2797]: authenticated mount request from 192.168.1.1:961 for /mnt1/ (/mnt1/)

Nov 10 18:01:14 nas rpc.mountd[2797]: authenticated mount request from 192.168.1.1:805 for /mnt2/ (/mnt2/)

Dobry den, dlhsiu dobu mi to relativne dobre fungovalo NFS. Dnes som ale restartoval klientsky stroj a zrazu zacali problemy s pripajanim, toto je obsah mojho fstab-u:Po boote sa mi to takto pripoji:Nasledne ak odpojim oba mountpointy, zakomentujem ich vo fstab-e, skontrolujem "mount" a pripojim ich rucne naspat tak je to uplne identicke.Nechapem v com moze byt problem.Uz som aj skusal menit zdrojove nazvy priecinkov na nfs serveri a aj na nfs klientovi mountpointy.Ak sa na to pozeram na strane nfs servera, tak v logoch vidim korektny request:Vdaka za rady a napady.