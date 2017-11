Raspberry kamera stream videa

Spekulujem ako dostat obraz z raspberry kamery na web, dostupny z web browsera.

Skusal som streamovat cez uv4l (nieco ako IP kamera), funguje to pekne, takmer realtime.

dalsi pokus bol s ffmpeg, ten potrebuje specialny prehravac alebo vlc plugin ... - pekne pouzitelne jedine s YoutubeLive, ale je tam uz velke oneskorenie cca 10s a viac.



Ako je to s rychlostou upladu ked sa priamo na raspberry napoji viacero ludi? (uv4l?, ffmpeg?)

Ak ma datovy tok videa npr 0.5Mbit, vynasobi sa kazdym otvorenym (pripojenym) web browserom? az mi to zabije upload linku alebo to prestane stihat raspberry... ?

alebo

kazdy browser bude iba "pasivne pocuvat" jediny 0.5Mbit video stream? Nepodarilo sa mi to vygooglit.

Privitam aj iny tip ako dostat video do prehliadaca pre viacero ludi, co najviac realtime.