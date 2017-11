Load Balancing Web Serveru

Napisem to sem este raz lebo to neviem aktualizovat povodny,



Zdar, zas a znova prosim o radu ci idem spravnym smerom, popripade nasmerovanie skusenejsich.



Aktualna infrastruktura:

Webserver = apache + mysql = zhruba 50 stranok, webserver je zaroven primarne DNSko + mame dalsie 2 slave mimo.



Problem: ziadny poriadny failover / pri vypadku, vsetko bezi bez problem atd, ale pri vypadku elektriky mame vypadok



Potreba: Hladam nieco kde by som vysunul DNSko a zaroven by robil healchecker na backendy, na ktore by potom smeroval, boli by 2 servery

1.server ostane u nas

2.VPSka vonku



1.Postavit to cele na virtualke F5 GTM a vsetky DNS zony smerovat na nu. vie to robit health check backendov a podla toho smerovat DNSko. Maju aj virtualku s "low-cost lab license". Nasiel som ze by mala stat okolo $100 ale ma nejake obmedzenia. Vyhoda tohto riesenia je, ze by riesila len DNS, nemusel by cez nu liezt ziaden iny traffic.



alebo



2.Virtualka s haproxy na ktoru by smerovali DNSka + by cez nu musel ist aj traffic, robil by som tam healcheck backendov a podla toho smerovat traffic.



3.Alebo ist po niakom low cost rieseni DNSKo = 2 webservery, master slave na databazu a nech sa rozhoduje podla RR ?