Citace: Cek Dnes v 12:25:45 tak ted jsem zmatenej :-D Chces teda pridavat routu na domenovem radici (jako primo na tom stroji), nebo v AD pridat uzivateli prava menit si routy na nejakem stroji v domene?

pridat uzivateli prava aby stanice na ktere je prihlasen byla schopna pridat routy

tipuji ze by mela byt moznost pridani tech rout delegovat primo ze serveru (ted me napadlo to resit pres GPO->logOn script)

a nebo ten prikaz 'route add' primo na domene nejak povolit at si pak klient prida co chce



Obecne se to obchazi dost zajimavejma zpusobama :-), nastavit to pro W7 a vejs uz obecne asi nejde (pokud nechces pridat natvrdo routy naporad). Predtim to slo tim, zes uzivatele dal do Network configuration operators na te masine, ted, co jsem koukal, to resej scheduled jobem, kterej spusti OpenVPN po prihlaseni uzivatele pod nejakym lokalnim adminem, protoze Network conf. operator uz routy menit nemuze (zas nekdo u MS "myslel hlavou").