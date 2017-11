Šablony C++

#ifndef PROTOTYP_HPP

#define PROTOTYP_HPP



#include <stddef.h>



template <class A, size_t size>



void max_prvek(A (&arr)[size], A &input);



#endif

#include <cstdlib>

#include <iostream>

#include <stddef.h>

#include "prototyp.hpp"



template <class A, size_t size>



void max_prvek(A (&arr)[size], A &input) {





A param;



input = param;



for(size_t i = 0; i < size; i++) {



arr[i] = param;



// std::cout << "Parametry: " << arr[i] << std::endl;

}



std::cout << "Parametry: " << arr[i] << std::endl;



};

#include <cstdlib>

#include <iostream>

#include "prototyp.hpp"

#include "max_prvek.cpp"





int main(int argc, char** argv) {





int size_ar;

int array[size_ar];

int inputs_par;



std::cout << "definujte velikost pole: " << std::endl;

std::cin >> size_ar;



std::cout << "Vlozte prvky pole: " << std::endl;

std::cin >> inputs_par;



max_prvek(array, inputs_par);



return 0;

}

Čauves,potřebuji poradit s použitím šablon a polí v C++.Stručně: Mám šablonu pro funkci, která mi má naplnit pole, jako argument funkce mám referenci na pole, velikost pole získávám pomocí size_t. Data do toho cpu ručně, ale vypisuje to blbosti.Víc snad řekně zdroják..h soubor:.cpp kód samotné šablony fce.a main .cpp:Nechci, aby to někdo řešil za mne, ale chci, aby mi někdo pomohl objasnit kde dělám chybu a jak jim předejít při použití šablon. Já tohle z ANSI C neznám...