filter pro wireshark pro odchozi/prichozi packet?

Chci ve wiresharku v zachycených paketech filtrovat podle toho, zda jsou příchozí nebo odchozí. Představuji si něco jako frame.direction=="in" nebo[frame.direction_in/i] nebo frame.direction.in

1. Je to dost dobře možné nebo síťová karta neví nebo se wireshark se nedozví, že daný paket je odchozí a jaký příchozí?

2. Pokud to opravdu nejde, existuje nějaká zkratka, abych furt jak otrok nemusel psát eth.src==22:22:22:22:22:22, ale stačilo třeba jen eth.src=$my_mac,případněeth.out a podobně pro ipip.out a tcp... Problematické je, ale že na 1 rozhraní může mít víc IP, proto tohle je až vyšší dívčí, bohatě by stačilo na urovni frame