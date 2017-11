Budu terajsie znalosti stacit na juniora?

Ahojte, rozhodol som sa po tomto semestri magisterske studium, a rad by som nastupil do firmy ako java developer. Bojim sa vsak ci si najdem pracu s mojimi terajsimi skusenostami. Vo volnom case som sa venoval technologiam ako Spring Core a MVC, nejake databazy, git, vyskusal som si Jenkins, a tiez som si rypol aj do frontendu (html/css) a angular 2+. Tiez som aj stazoval v jednej firme ako web developer (nie java). Moja otazka teda je, ci to bude na java juniora stacit, alebo by som si mal este nieco nastudovat kym skonci semester, a popripade aku mzdu mozem ocakavat (aspon rozpatie) ? Dakujem. Miesto Brno.