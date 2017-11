import database



#import for library

from database import *

test_msg = "Stara sprava"



def test_database():

print (test_check)



print test_database

def check():



global test_check

test_check = "Nova sprava"

Dobry den.Potreboval by som nieco vysvetlit. V pythone spravim nieco taketov database.py je nieco taketoale vracia mi to len Stara sprava. Nie je mi celkom jasne ako funguje zavislost na globalnych premennach ak chcem pouzit napriklad hodnotu test_check ktoru som pre danu funkciu nastavil ako globalnu. Tato funkcia by mala "prepisovat" vsetky ostatne hodnoty test_check ktore su v programe pouzite dalej. alebo nie? Aky je spravny postup ak chcem zadefinovat premenne ako globalne a pouzivat ich na viacerych miestach ?