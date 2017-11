Ahoj, chtěl bych nastavit v NetBeans to, že pokud mám odsazení zleva 4mezery a napíšu if ... a dám enter, kurzor skočí na úplný začátek dalšího řádku a já bych chtěl aby skočil tam kde začíná if na předchozím řádku (čili 4mezery). Jedná se o běžnou funkci editorů ale NetBeans to nedělá. Rád bych si to našel ale nevím jak se to jmenuje, jaké klíčové slova hledat. Pokud někdo ví budu rád za informaci případně třeba někdo ví jak to přímo nastavit. Děkuji.