CentOS 7 - inštalácia GRUB2 na RAID1

grub2-mkconfig -o /boot/grub/grub2.cfg

grub2-install /dev/sdc

grub2-install /dev/sdd

Welcome to emergency mode!

...

Give root password for maintenance

(or type Control-D to conitune):

md125 : inactive sdb3[5](S) sda3[4](S)

Zdravimmam 2 disky v SW RAID1, 3 raidy, (/boot, /, /mnt/data). Chcem to cele presunut na ine disky. Pridal som disky do raidov (teraz mam po 4 devices v raidoch (UUUU)). Synchronizovane. PotomVypol som, vyhodil 2 stare disky, zapol.Nenabootuje, natahuje pasik dole a zostane to stat.Teraz to simulujem vo virtualboxe, vsetko tak isto, po boote (zrusil som v grube rhgb quiet) sa to zasekava ale nakoniec to skonci naPo prihlaseni tam jeden raid nenaskocilOstatne dve polia su OK.Co robim zle?