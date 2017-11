Zadávací dokumentace k SW projektu

Ahoj všem,

rád bych se zeptal místních IT projekťáků (nebo někoho kdo se v tom vyzná) na věci kolem sw vývoje/projektové dokumentace.

Jsem admin a příležitostný programátor, takže toho moc nevím, tak to berte v potaz :-)



Vývoj SW si představuji nějak takto:

- jsem zákazník (znalý firemního procesního řízení, ale ne IT pojmů a tak) který si chce nechat udělat software na míru (třeba specifické CRM) -> svými odbornými slovy sepíšu co chci a jak to má fungovat -> po pár iteracích s SW firmou by mělo vzniknout vzájemně odsouhlasené zadání, které je placené, že?



No a teď to hlavní.

Co bych měl a můžu očekávát od solidní SW firmy? Rád bych jako zákazník do ruky dostal nějaký dokument/odborné zadání, které bych mohl poslat více SW firmám a získal tak více konkurenčních nabídek. Předpokládám, že mi rámcově nacení cenu práce a hrubý časový harmonogram a já si pak vyberu.



Jak se takovému dokumentu říká a co by měl obsahovat? Nebo mi klidně doporučtě nějaký pěkný, né moc dlouhý zdroj, kde si o této problematice počtu...



Snad jsem nenapsal nějakou blbost a díky za každý feedback.



Díky moc,

Dik