Šetrnější zápis 10 GB na flash rychlostí 1 MB/s nebo 100 MB/s

Zajímalo by mě, který ze způsobů velkého množství dat (třeba 2GB, 10GB a nebo hypoteticky 500 GB-[by se musela 10xpřepsat]) na flashku je:

1. šetrnější k její životnosti (jestli stejné množství dat zapisované pomalu a rychle má vliv)

2. spotřebuje méně energie (trochu diskutabilní, pokud se neodstíní vliv déle běžícího zařízení, které zapisuje, ale pro jistotu to brát tak, že se měří dodaná energie do flashky pouze)



Tedy jestli budu zapisovat na ní rychlostí downloadu (1MB/s ,spíš 0.8MB/s) nebo maximálkou (120MB/s), když data budou připravená.



Jak se na flashku zapisují data při stahování? Myslím tím jak velké bloky dat se zapisují? Která vrstva OS-aplikace to má v gesci? Záleží jestli je to wget, či IE, Chrome?