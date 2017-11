Hodně divné chování kalkulačky na macOS

Proč když v OS X 10.12 (layout česká)) tahem zleva po touchpadu otevř panel a v gadgetu kalkulačka zadám číslo a pak dám na klávesnici symbol čárka ("<,") (ze zvyku třeba taky místo ">." ), tak se to rozhasí?:

Stane se to, že se neobjeví žádná změna na displeji, ale rozdrbe se to, tak, že :

1. pak nejde psát další čísla (příklad: vstup "88,123" udělá 88)

2. a nebo když zjistím, že čárky desetiná čárka hapruje, tak stisknu desetinou tečku, tak se milostivě za číslem objeví, ale pak již mačkání libovolných čísel za dané číslo přidává jenom nuly! Příklad: vstup "88,.456" udělá 88.000)

3. čeká li parser kalkulačky na začátek čísla (například po stisknutí +-*/ nebo po Výmazu), stisk "," udělá NaN.



Co je to za chování? Jak naučit, aby čárka funguvala i jako desetiný oddělovač?



PS: "Lol, mentále" a hawrani a další kazisvěti si dejte odchod.