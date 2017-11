Agregace 2,4 a 5GHz pásma u 802.11n?

Specifikace to připouští, ale fakticky to nikdo nikdy neimplementoval, zvítězilo 802.11ac.



Ano, kabel je kabel, ale že by 5 GHz fungovlo jen v přímé viditelnosti na AP je blbost. Přes 2 cihlové zdi se mi AC wifina drží aktuálně stylem:

rx-rate="585Mbps-80MHz/2S/SGI" tx-rate="468Mbps-80MHz/2S" tx-ccq=93% p-throughput=430412 kbps

Cca 380 Mbps reálného toku to dává. Pokud je v cestě jen jedna zeď (cihlová kantka), tak to jde:

rx-rate="866.6Mbps-80MHz/2S/SGI" tx-rate="866.6Mbps-80MHz/2S/SGI" tx-ccq=97% p-throughput=807834 kbps

APčko Mikrotik wAPG-5HacT2HnD, notebook Fujitsu Lifestyle něco.