Zkopírovat soubor bez vlastností?

když kopíruji z ntfs(OS Windowsna na exfat, tak mi to u některých souborů píše dialog windows:Opravdu chcete tento soubor zkopírovat bez jeho vlastostí? Soubor ... obsahuje vlastnosti, které nelze zkopírovat do nového umístění.Jak zjistím, o jaké jde vlastnosti, a které se nezkopírují?Jinak po dokopírování je soubor normálně čitelný....A co mě překvapilo, pačas zobrazení dialogu se soubor již vytvoří na kartě! Dokonce hlásí správnou velikost ! karta má jen 80 MB/s), ále soubor není možné přečíst (total commander hlásí odepřen přístup, což nesouvisí s právy, ale s exkluzivním zámkem)