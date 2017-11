Nakoľko pár krát mesačne niečo skutočne platím bitcoinom zaujali ma hw peňaženky. Osobne sa mi najviac páči Ledger nano S, ale pri trezore u nás predpokladám lepšiu kontrolu. Ako by ste sa rozhodli vy ?



Čo ma však desí je, že z ukážkových videí obe vyzerajú ako webová služba iba s klúčmi v hw. Je to možné teda nejakým opensource riešením používať aj keď výrobca z nejakého dôvodu zanikne ? Nebolo by vhodnejšie klasická sw peňaženka na odpojitelnom úložisku ?