VYSOKÁ Škola informatiky

Sranda je, že na tych programoch v computer science, kde chceš isť nieje matematika prvych 2,5 roka,

až po 2,5 roka ked sa rozhodneš isť na top-up (mimochhodom maš na vyber iba tieto tri odbory- Web Development, Software Development a , Digital Concept and Technology či jak), maš zakladne predmety informatiky ako disktretna matematika, algoritmy a tak.. Ale vraj čo sa tyka MAT je to chabe.. Dalšia vec je, že z tej UCN Aalborg možeš isť študovať MSc(Master of science[Magister Vied]) odbor Software Development na Aalborg Universitet, kt. je inak jedna z najlepšich škol informatiky v EU.. Vo svetom rebričku si drži 101-150 miesto v odbore Computer Science, v Electrical Engineering je dokonca na 36. mieste čo je skutočne pôsobive... Ten bakalar na UCN je dosť chaby, ked si predstavim kolko MAT je napr. na FIIT, ale na druhu stranu maš otvorene dvere na prestižne Masterske vzdelanie. Zavisi od toho čo chceš robiť, moj čisto subjektivny nazor je že odbornika na INF v Dansku z teba nespravia ale zaroveň nikde ta lepšie nepripravia na zamestnanie ako v Dansku. Moj kamarat skončil UCN a vykašlal sa na mastera, už počas druheho semestru si našiel robotu ako software developer. Teraz tam ma full-time job a zaraba tam viac ako Senior Developer hocikde na slovensku...



Pre mudrcov- Ano v Dansku su životne naklady vyššie, ale v Aalborgu konretne to nieje až take hrozne, moj brat tam študuje prvy rok a mesačne živ. naklady sa pohybuju okolo 500-600€ mesačne čo mu vlastne pokryje štipko kt. dostava a dalšich 400€ si zarobi brigadami a tie si odklada aby mohol isť na intreship do Australie



Tiež tam planujem isť, kludne daj kontakt a možme sa spojiť