Jak nastavit v convert nejvyssi moznou kompresi PNG

Zkousel jsem neco najit, a jsou tam 3 parametry, strategy, filter a level (uroven komprese).

Pak jsem nasel, ze je mozne zadat parametr -quality XY, coz je divne pojmenovane protoze png je bezstratove, to cislo jsou dva parametry, s uplne jinym vyznamem nez u JPG (u JPG je to kvalita obrazku, cim vic, tim lip, ale vetsi soubor). Pro nejlepsi kompresi je parametr X=9, u parametru Y (podle vseho X je uroven komprese a Y je filtr) si nejsem jisty, podle toho, co jsem zkousel 0,2 a 5. Ale je to spis u kazdeho obrazku jinak.



Podle vseho lze zadat i 3 parametry -quality XYZ (X-level, Y-filter, Z-strategy), moc to ale nepomaha.



Mel by nekdo nejaky napad, jak zadat parametry co nejlepe ?



Kdyz chci snizit barevnou hloubku z 24 na 8 bitu, je lepsi jit prez GIF, nebo jen dat parametr -depth 8 . Nechci, aby byla pouzita dirhetace, jen se k urcite barve priradi jina a pouzije se paleta 256 barev (pro co nejmensi velikost). Jedna se o mapy, grafy, schemata, ne o fotky,scan nebo podobne.



Diky za napady, jestli to uz nekdo nekdy zkousel.