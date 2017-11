Instalačka linuxu (z Rufusu) nenaběhne z paměťovky, ale z čtečky ano

Z jakého důvodu nenaběhne instalátor Linuxu Fedora vytvořený pomocí programu Rufus (poslední verze k 2.11. 14:57 kolem roku 2017) na paměťovku z ISO souboru Fedory , pokud je karta ve SSlotu notebooku a bootuji pomocí removable media(uefi)?

Pokud kartu dám do USB čtečky, vše jde OK, v boot nabídce se zobrazí něco jako USB reader(uefi)

Podrobnosti rufusu: režim partition GPT nebo MBR,mód vytváření ISO (druhý na výběr byl dd). Karta byla ve čtečce USB (ale už si to nepamatuji.). Hraje snad roli to, že při vytváření instalátoru jsem měl kartu v USB čtečce a tedy by to "drželo basu" s způsobem zapojení v době vytváření instalačky.



Nebo to souvisí s tím, že třeba notebook a jeho UEFI nabootují správně paměťovku, ale v jádru nebo v initrd není podpora pro paměťovky? (ostatně v jednom případ je to mmcblk0p1 a driver něco jako sda_ohci, v druhém případě mass storage nebo UASP s driverem ohci, ehci....)