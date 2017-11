..odzálohovat maily z Microsoft Exchange účtu do jiné mailové schránkky např na gmailu? ..



Kdybych to měl udělat bez většího přemýšlení, tak si nakonfím davmail, davmail.sourceforge.net, do Thunderbirdu si přidám exchange přes davmail a gmail přes imap, a pak to drag-n-dropnu. davmail ale potřebuje OWA. Je dost možný že existuje lepší postup.