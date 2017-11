Ahoj,



mám dotaz ohledně nového Ubuntu 17.10. Po updatu se mi začaly v různých časových intervalech mutovat určité aplikace, zářným příkladem je Spotify, které vydrží hrát třeba minutu, potom ho systém opět mutne. Je to jen v takovém tom nastavení hlasitosti aplikace, tam se to přepne na mute a stačí opět povolit. Myslím, že to závisí na ostatních aplikacích, ale přímé závislosti na tom co jede jsem nevypozoroval. Třeba prohlížeč mi to neudělá nikdy, me_tv také ne, dokonce ani hry na Steamu. Nějaké nápady?



Moc díky.