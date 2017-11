to je asi aj jedno, pointa je aby o tom rozhodoval uzivatel..a cielom aby sa windows nedostal k sieti internet bez suhlasu uzivatela...



Pak by mělo stačit nastavit do virtualboxu bridged networking, a Windowsům vůbec nepovolit IP protokol. Díky bridgi se net dostane do VPS, a díky nenastavenému IP protokolu Windows nebudou mít přístup. Ale je to tedy dobrovolné řešením které může uživatel obejít.Kdybyste chtěl bezpečné řešení, muselo by se to řešit tak, že LAN by neměla přístup na internet a z VPS by se navazovala VPN na router, a skrz VPN by internet šel.První řešení je značně jednodušší.