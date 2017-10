Sháním desku a CPU z notebooku na domácí server

Ahoj,



uz mi vykonostne nedostacuje domaci server postaveny na desce s Atomem (Intel DN2800MT) a rad bych ji nahradil necim vykonnejsim.



Idealne rozumne levnym a s malou spotrebou. Nehraju si na kazdy 1W, ktery se mi vrati za 10 let.



Protoze jsem nenasel zadnou desktop desku s rozumnou spotrebou, rad bych to postavil na notebooku.



Shanim tedy zakladni desku s cpu ze starsiho notebooku. Intel 4. generace a novejsi. 3. generace mela TDP 35W, od 4. to je jen 15W. Merenim levnym wattmetrem se mi opravdu potvrdil velky rozdil ve spotrebe.



Zaroven potrebuju, aby notebook mel pripojeni na vypalovacku - potrebuji 2x SATA na disky, takze 1x misto 2,5" disku a 1x misto vypalovacky.



Krasne by byly 2 sloty na RAMku.



Idealne Core i3 a lepsi, 4. generace a novejsi.



Moje predstava je neco typu: "spadnul mi notebook ze schodu, rozbity displej, polamane plasty, ale deska je ok".



Nereste prosim nevhodnost pouziti desky z notebooku na domaci server. Je to spise na hrani :-)