Vadné RAM?

P.S. rady "Kup si nový" neberu



Moc díky.

Jirka



Je to pomerne srot, takze doporucuji koupit novy. Ne vazne. Jinak ano vadna RAM ci nekompatibilni se muze projevovat velmi zahadne. Takze to tim samozrejme byt muze (zejmena jelikoz se jedna i igpu). Taky je otazka kdy se to projevuje, pri jakych podminkach, ci zda se zda ze je to zcela nahodne. Otazkou je zda se to deje i s jinacim OS (muze byt problem s ovladaci).Zkusil bych tam strcit nejakou externi gpu a sledovat jak se to bude chovat (ackoliv i v tomto pripade se to muze chovat v podstate stejne, ale treba bude stesti). Osobne jak jsem psal na zacatku, jelikoz se jedna o starou sestavu tak celkove detekce chyby zarucene cenove presahne hranici toho co by stalo poridit neco jineho