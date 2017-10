Zalohovanie aplikacnych dat na Google Drive / Dropbox

Ahoj, s vyvojom android nemam vela skusenosti, len nejake mensie projekty, a dostal som napad na istu aplikaciu. Vyvijat ju chcem hlavne pre sukromne ucely, a pre to, aby som sa zdokonalil trocha vo vyvoji. Takze s nahranim do Google Play velmi nepocitam, ale ani to nevylucujem. Ide o to, ze aplikacia bude mat nejake konkretne nastavenia, a tiez uzivatelske data, ktore by som chcel niekam zalohovat. Nejde o ziadne tajne informacie, nejake XMLka, fotky a podobne. Jednou z funckii aplikacie by malo byt to, aby si uzivatel mohol data zalohovat na vyssie spominane sluzby. Proste jednoducho nahrat si ich na svoj Drive, alebo Dropbox, a nasledne pri novej instalacii si ich odtial aplikacia vedela nacitat. Moje predstava je asi taka, ze uzivatel sa cez aplikaciu prihlasi na niektoru sluzbu, a aplikacia si najde svoj konkretny adresar, a v nom bude hladat potrebne subory. Potom ak uzivatel zvoli nejaku moznost sync, tak aplikacia zas tie subory do konkretneho adresara zapise. Riesil niekto nieco podobne? Je to mozne? O akych obmedzeniach by som mal vediet? Dakujem