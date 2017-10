C-čko a zápis mimo proměnnou

Ahoj,Cčko se chová trochu jinak, než bych čekal.Mám pole znaků (A to začne dělat problémy...):Vynuluji ho:Vytvořím si proměnnou, která by se neměla měnit:A teď začnu zapisovat do toho pole, resp. nastavovat prvky na pozici 0.Na pozici 0 zapíšu hodnotu 0-255:printf("%s

",vstupniSoubor);printf("%s

",vstupniSoubor);printf("%s

",vstupniSoubor);No a tohle mi velice rychle rozmrcasí tu proměnnou vstupniSoubor :-(Když to nechám běžet dostatečně dlouho, rozbije to okno terminálu a nakonec to položí celý stroj.Samotná hodnota myfield je naprosto v pořádku.Pokud měním jiný prvek než nultý, tak se problém neprojevuje (možná to dělá paseku mimo tu proměnnou, kterou zobrazuji).Jednak nechápu, proč by to mělo přetékat mimo pole.Tj. kdyby se hodnota 0-255 nevešla do charu, což by se vejít měla, tak by to mělo ovlivnit sousední prvek.Nakopněte mě, co je na tomhle špatně:Tato varianta se chová úplně stejně:Co je špatně?