Kybernetické bezpečnost ve zdravotnictví - pomoc při výběru zabezpečení dat

Doporučované mi bylo nedávno řešení od firmy Datalocker.



Tak Datalocker nejspis bude lepsi, nez jen jako ochrana proti tchyni. Kanadske policii trvalo dva roky, nez se do toho prolamali, takze bych usuzoval, ze ten disk je opravdu sifrovany. http://www.hacker10.com/encryption-software-2/canadian-police-cracks-datalocker-encrypted-drive/ Polozte si ale otazku, co si od toho slibujete. Bude to lepsi, nez TrueCrypt? Mozna ano, pokud pouzijete dostatecne huste heslo. Podle uvedeneho clanku Datalocker umoznuje heslo slozene pouze z malych pismen a cisel. Tim je omezena sila hesla a musite to kompenzovat jeho delkou. Z toho hesla je pak nejakym zpusobem generovan klic AES sifry a algoritmus je bud znamy nebo jednou znamy bude. Utok proti tomu disku tak je z utoku na AES redukovan na utok proti heslu a je-li heslo spatne, jste na tom tak nejak stejne, jako s hleslem k TC, ktery ma asi tu vyhodu, ze nema tak omezen mnozstvi znaku, ktere muzete pouzit v hesle a tim padem heslo o stejne delce muze byt silnejsi.Cili: stoji to za to? Pokud vzdy hodlate kopirovat kompletni TC kontejner, rekl bych, ze dobre vypecene heslo k TC vas problem resi dostatecne. Pokud byste kopiroval jen zmenene soubory z otevreneho TC kontejneru, vyhodou by byla uspora casu. Pak ale na vasem Datalocker disku musite mit heslo delsi, nez mate na TC, abyste dosahl stejneho zabezpeceni.BTW, musel byste od nich koupit hard disk, jejich flash disky maji maximalne 16 GB - aspon vetsi nevidim. Take nejak uplne nechapu, jak se pouzivaji. Vlastni klavesnici nemaji, takze se asi ovladaji z nejakeho programu v pocitaci (patrne jen pro Widle a mozna Mac), coz v sobe nese riziko ukradeni hesla keyloggerem, ktery vam tam nainstaluje "uklizecka" z KGB nebo NSA s pistoli v podvazkovem pasu.Cili dost asi zalezi na tom, kdo si myslite, ze po vas jde. Pokud si s sebou na disku nenosite i operacni system, aby vam ho nekdo nemohl modifikovat, tak uplne bezpecnosti dosahnete jen tezko, mozna jakz takz pomoci smecky lidozravych dog pobihajicich kolem pocitace.