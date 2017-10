HTML + Java Autocomplete

nechce sa mi celkom verit ze na to potrebujem az taky kanon.



Na jeden případ rozhodně ne. Pokud bys dělal složitější aplikaci (typicky nějaký administrační backend), možná by to stálo za zvážení, ušetří se tím spoustu práce a dobře se to udržuje. Ale jak říkám, má to smysl až pro větší aplikaci.